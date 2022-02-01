В Рязанской области школьников 5-8 классов переведут на «дистанционку» до 17 февраля

Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.

В Рязанской области учеников 5, 6, 7 и 8 классов с 3 по 17 февраля переведут на дистанционное обучение. Заявление во вторник, 1 февраля, сделал губернатор Николай Любимов.

Начальные и старшие классы продолжат очное обучение. На «дистанционку» также переведут учреждения дополнительного образования детей.

«Нам надо через это еще раз пройти для того, чтобы не допустить заражения еще большего количества детей», — отметил губернатор.