В Рязанской области рост заболеваемости COVID-19 серьезно не повлиял на загруженность коечного фонда

Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.

В Рязанской области рост заболеваемости COVID-19, вызванный штаммом «омикрон», серьезно не повлиял на загруженность коечного фонда. Об этом в эфире телеканала « Россия-24 » сообщил глава региона Николай Любимов.

По его словам, в фонде на данный момент занято около 65%. «Загруженность коек сейчас — 758 пациентов у нас на койках в стационарном звене, 65 из них тяжелых, из них 25 человек на ИВЛ. Учитывая, что 1 160 коек у нас в постоянном ожидании, то загруженность 65%. Очень небольшая по сравнению с прежними волнами, поэтому мы рассчитываем, конечно, в этом отношении на лучшее, но готовимся к худшему», — заявил Николай Любимов.

Он отметил, что в больницах области можно развернуть 2,5 тысячи профильных коек для лечения коронавируса.