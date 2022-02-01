В Рязани руководитель предприятия обманул налоговую на два миллиона

Уголовное дело возбуждено на основании материалов Межрайонной ИФНС России № 3 по Рязанской области и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении генерального директора предприятия, которое занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый, зная о задолженности по налогам, а также о мерах принудительного взыскания недоимки, рассчитывался с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемого им предприятия.

«Подозреваемый скрыл деньги средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на сумму более двух млн рублей», — отметили в сообщении.

Уголовное дело возбудили на основании материалов межрайонной ИФНС России № 3 по Рязанской области и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области. Следователи собирают доказательства. Во время расследования правоохранители примут меры к возмещению ущерба бюджетной системе России. Расследование продолжается.