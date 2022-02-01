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В Рязани проезд подешевеет на четыре рубля для владельцев карты «Мир»
Для тех, кто оплатит проезд картой «Мир», скидка составит четыре рубля, то есть поездка обойдется в 20 рублей.

В Рязани в общественном транспорте проезд по карте «Мир» станет дешевле на четыре рубля. Об этом сообщили во вторник, 1 февраля, на брифинге в горадминистрации.

С 1 февраля по 31 мая 2022 года пройдет акция платежной системы «Мир» и транспортного оператора ООО «Ресурсы Партнеров Рязань» при поддержке администрации города Рязани.

Для тех, кто оплатит проезд картой «Мир» с помощью смартфона, скидка составит четыре рубля, то есть поездка обойдется в 20 рублей. Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир», отметила, что акция проводится уже третий раз.

«В 2019 и 2020 годах благодаря нашему предложению жители города сэкономили на проезде более 18 млн рублей», — отметила она. Вопросы рязанцы смогут задать по телефону службы поддержки 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный).