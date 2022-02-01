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В Рязани повысят зарплаты врачам станции скорой помощи
Средства выделят из регионального бюджета.

В Рязани повысят зарплаты работникам выездных бригад городской станции скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Так, 51 врач получит дополнительные выплаты по 20 000 рублей, 243 человек из состава среднего медперсонала — по 15 000 рублей, 183 водителя — по 10 000 рублей, пять сотрудников младшего медперсонала — по 5 000 рублей. Деньги выделены из регионального бюджета.

«Для коллектива станции скорой помощи эта поддержка очень важна. Люди два года находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Объем работы вырос многократно. Сейчас график остается очень напряженным. Дополнительные выплаты стали компенсацией сотрудникам выездных бригад за риски и высокую нагрузку», — отметил главный врач станции Игорь Задоя.