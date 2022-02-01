В Рязани осудят рецидивистку, совершившую три преступления после выхода из тюрьмы

В 2014 году рязанку осудили за убийство. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы. После отбытия наказания женщине запретили выезжать за пределы города, находиться вне места жительства в ночное время, а также ей необходимо было отмечаться в надзорном органе.

В Рязани предстанет перед судом 28-летняя женщина. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 2014 году рязанку осудили за убийство. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы. После отбытия наказания женщине запретили выезжать за пределы города, находиться вне места жительства в ночное время, а также ей необходимо было отмечаться в надзорном органе.

После исправительной колонии женщина нарушила все запреты и выехала за пределы города, где проживала в течение месяца. Также полицейские установили ее причастность к еще двум преступлениям.

На остановке в Рязани бывшая заключенная нашла кошелек с банковской картой, которой она распорядилась по своему усмотрению. Женщина потратила свыше пяти тысяч рублей в кафе и магазинах областного центра. Она не пыталась вернуть кошелек законному владельцу и не обратилась в отделение банка или отдел полиции. За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Кроме того, в Канищеве женщина ограбила малознакомого мужчину: она попросила у него деньги, а после отказа толкнула его, выхватила 700 рублей и выкинула трость, чтоб потерпевший из-за травмы ноги не смог ее догнать. За это преступление ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Женщину нашли и задержали.

Возбуждены уголовные дела. Расследования дел в отношении рецидивистки в уклонении от отбывания ограничения свободы, краже и грабеже, с обвинительным заключением переданы в суд.