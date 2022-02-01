В Рязани глыба льда упала на проезжавший автомобиль

Инцидент произошел в Песочне вечером понедельника, 31 января.

В Рязани глыба льда упала на проезжавший автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в понедельник, 31 января, примерно в 20:00, около дома № 27 по улице Новоселов.

Глыба упала на машину, проезжавшую в арке. По словам очевидца, в инциденте никто не пострадал, однако автомобилю потребуется ремонт. «Владелец автомобиля находится в смешанных чувствах», — указал пользователь соцсетей.

Отмечается, что позже пострадал еще один автомобиль, припаркованный недалеко от проезда в арку.