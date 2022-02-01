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В России планируют упростить аннулирование ошибочных штрафов с камер
Генпрокуратура планирует внести поправки к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности», которые упростят для граждан аннулирование ошибочных штрафов, назначенных при помощи дорожных камер. К такому выводу надзорный орган пришел после проверки работы комплексов автоматической фиксации за 2021 год.

В России планируют упростить аннулирование ошибочных штрафов с камер. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщил «Коммерсантъ».

Генпрокуратура планирует внести поправки к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности», которые упростят для граждан аннулирование ошибочных штрафов, назначенных при помощи дорожных камер. К такому выводу надзорный орган пришел после проверки работы комплексов автоматической фиксации за 2021 год.

«Зачастую системы фотовидеофиксации ставят в местах наибольшего трафика, используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Подобный случай произошел в Нижегородской области. Там менее, чем за неделю камеры ГИБДД выписали более 6,5 тысяч штрафов за превышение скорости. Итоговая сумма штрафа вышла на 4,2 миллиона рублей, а на деле нарушений не было: комплекс определял скорость некорректно, потому все штрафы отменили.

С новыми поправками к закону отменить штраф получится даже без заявления водителей. В настоящее время автовладелец должен самостоятельно обратиться в прокуратуру.