В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости еще будет продолжаться некоторое время, так как в регионах разный эпидемический подъем заболеваемости.

В Роспотребнадзоре рассказали, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит к середине февраля. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По словам Пшеничной, рост заболеваемости еще будет продолжаться некоторое время, так как в регионах разный эпидемический подъем заболеваемости.

Она заявила, что пик наступит к середине февраля или раньше.

«К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — сказала Пшеничная. Она добавила, что резкий подъем заболеваемости позволяет предположить, что после пика начнется резкое снижение, как в других странах.

Пшеничная объяснила, что резкий скачок заболеваемости связан с высокой заразностью варианта «омикрон». Она отметила, что также сейчас сезон респираторных инфекций, в предыдущие годы в это время росла заболеваемость гриппом и ОРВИ.

«Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», — заявила специалист. Пшеничная напомнила о мерах, которые могут помочь защититься от коронавируса — ношении масок, соцдистанции, санитарно-гигиенических правил, избегания многолюдных мест.