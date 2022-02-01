В РГАТУ прошла конференция «Актуальные вопросы транспорта и механизации в сельском хозяйстве»

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени
В обсуждении сложных вопросов современной науки, существующих проблем, достижений и перспектив развития сельскохозяйственной и транспортной техники, а также для обмена опытом между молодыми исследователями и профессорско-преподавательским составом в рамках конференции приняли участие известные ученые в области механизации сельского хозяйства и транспорта Мордовского института переподготовки кадров агробизнеса, Донского государственного технического университета, Чувашского государственного педагогического университета имени
Участники конференции затронули широкий спектр тем по целому ряду научных направлений — от разработки и совершенствования сельскохозяйственной и транспортной техники, инженерно-технического обеспечения предприятий АПК до актуальных вопросов строительства инженерных сооружений и гидромелиоративных систем, организации транспортных потоков и безопасности дорожного движения.
«Конференция, охватившая онлайн-аудиторию на национальном и региональном уровнях, показала высокую заинтересованность участников в решении имеющихся проблем. Оргкомитет благодарит всех участников и гостей за работу на данном, значимом для науки мероприятии», — отметили в вузе.