В РГАТУ прошла конференция «Актуальные вопросы транспорта и механизации в сельском хозяйстве»

Участники конференции затронули широкий спектр тем по целому ряду научных направлений — от разработки и совершенствования сельскохозяйственной и транспортной техники, инженерно-технического обеспечения предприятий АПК до актуальных вопросов строительства инженерных сооружений и гидромелиоративных систем, организации транспортных потоков и безопасности дорожного движения.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева прошла Национальная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы транспорта и механизации в сельском хозяйстве», посвященная 80-летию Валерия Бычкова — видного ученого и конструктора, доктора технических наук, профессора, ведущего специалиста России в области создания технических средств для механизации трудоёмких процессов в садоводстве. Доклады были представлены как в очном, так и в режиме онлайн-выступлений и электронных постеров.

В обсуждении сложных вопросов современной науки, существующих проблем, достижений и перспектив развития сельскохозяйственной и транспортной техники, а также для обмена опытом между молодыми исследователями и профессорско-преподавательским составом в рамках конференции приняли участие известные ученые в области механизации сельского хозяйства и транспорта Мордовского института переподготовки кадров агробизнеса, Донского государственного технического университета, Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева , Российского государственного аграрного заочного университета, Наманганского инженерно-строительного института, а также представители агробизнеса и научных организаций, в частности федерального научного агроинженерного центра ВИМ.

Участники конференции затронули широкий спектр тем по целому ряду научных направлений — от разработки и совершенствования сельскохозяйственной и транспортной техники, инженерно-технического обеспечения предприятий АПК до актуальных вопросов строительства инженерных сооружений и гидромелиоративных систем, организации транспортных потоков и безопасности дорожного движения.

«Конференция, охватившая онлайн-аудиторию на национальном и региональном уровнях, показала высокую заинтересованность участников в решении имеющихся проблем. Оргкомитет благодарит всех участников и гостей за работу на данном, значимом для науки мероприятии», — отметили в вузе.