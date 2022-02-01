В Подмосковье у рязанца украли мобильный телефон

Инцидент произошел в одном из общежитий Подольска.

В Подмосковье у рязанца украли мобильный телефон. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В полицию обратился 34-летний уроженец Рязанской области. Он рассказал, что неизвестный украл его мобильный телефон из комнаты в общежитии, расположенном в Подольске на улице Железнодорожной. Сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 29-летнего тамбовчанина, проживавшего в соседней комнате. Ранее мужчину неоднократно судили. Правоохранители установили, что рецидивист, находившийся в комнате соседа, украл оставленный на кровати телефон. Позже он сдал устройство в одну из скупок.

По факту случившегося на мужчину завели уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.