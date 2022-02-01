В Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком

Тело мальчика 2021 года рождения без признаков насильственной смерти нашли в одном из домов в Московском районе.

В понедельник, 31 января, в Санкт-Петербурге нашли тело младенца. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело мальчика 2021 года рождения без признаков насильственной смерти нашли в одном из домов в Московском районе.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщила « Фонтанка », мать покормила ребенка коровьим молоком. Спустя два часа она проснулась и увидела, что мальчик без сознания, у него открыт рот и посинел язык.

Женщина позвонила мужу, тот вызвал скорую по приезде. Медики не смогли помочь малышу.

Отмечается, что у женщины есть еще трое детей от 6 до 13 лет, которые живут с бабушкой в Алтайском крае.

В 2014 году мать привлекали к административной ответственности за мелкие хищения и неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.