В Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком

В понедельник, 31 января, в Санкт-Петербурге нашли тело младенца. Об этом сообщила
Тело мальчика 2021 года рождения без признаков насильственной смерти нашли в одном из домов в Московском районе.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как сообщила «
Женщина позвонила мужу, тот вызвал скорую по приезде. Медики не смогли помочь малышу.
Отмечается, что у женщины есть еще трое детей от 6 до 13 лет, которые живут с бабушкой в Алтайском крае.
В 2014 году мать привлекали к административной ответственности за мелкие хищения и неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.