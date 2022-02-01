В Москве простились с актером Леонидом Куравлевым

Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни.

Во вторник, 1 февраля, советского актера Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, где покоится его супруга. Об этом пишут « Известия ».

На церемонию пришли сын актера Василий, его два старших сына, дочь артиста Екатерина.

Также с Куравлевым простились друзья и коллеги. К больнице подошли также поклонники артиста, но на церемонии присутствовали только его близкие.

Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Отмечается, что после смерти супруги Нины в 2002 году он вел затворнический образ жизни. В последние годы он редко давал интервью и почти не появлялся на публике.