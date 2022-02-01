В Москве началась церемония прощания с Леонидом Куравлевым
Церемония прощание проходит в в Центральной клинической больнице. Почтить память артиста пришли близкие, друзья и коллеги.
В Москве началась церемония прощания с Леонидом Куравлевым. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили
Церемония прощание проходит в в Центральной клинической больнице. Почтить память артиста пришли близкие, друзья и коллеги.
Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.
В начале января народного артиста госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу в Коммунарке. У него развилась пневмония и началось обширное поражение легких. Тесты на ковид были отрицательные. Позже Леонида Куравлева перевели в хоспис имени Миллионщиковой. СМИ отметили, что у артиста была неизлечимая болезнь.