В Москве началась церемония прощания с Леонидом Куравлевым

Церемония прощание проходит в в Центральной клинической больнице. Почтить память артиста пришли близкие, друзья и коллеги.

В Москве началась церемония прощания с Леонидом Куравлевым. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили РИА Новости .

Церемония прощание проходит в в Центральной клинической больнице. Почтить память артиста пришли близкие, друзья и коллеги.

Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.

В начале января народного артиста госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу в Коммунарке. У него развилась пневмония и началось обширное поражение легких. Тесты на ковид были отрицательные. Позже Леонида Куравлева перевели в хоспис имени Миллионщиковой. СМИ отметили, что у артиста была неизлечимая болезнь.