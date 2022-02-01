В Минтруде порекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку

В ведомстве подчеркнули, что перевод на удаленку не является основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач.

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве рекомендовала перевести на удаленный режим как можно больше сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда, передает ТАСС .

Отмечается, что комиссия рекомендует перевести на дистанционный режим работы «максимально возможное число работников».

«Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — сообщили в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что перевод на удаленку не является основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач.