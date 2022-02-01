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В Клепиковском районе на подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков завели новое дело
Жителя Подмосковья подозревают в отмывании денег.

В Клепиковском районе полицейские зафиксировали случай незаконного отмывания денег. Об этом пишет МВД Медиа.

По данным проверки, рязанские полицейские возбудили второе уголовное дело в отношении жителя Подмосковья. Ранее его подозревали в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Деятельность лаборатории в деревне Прудки пресекли в марте 2021 года.

За это на мужчину завели уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере»). Его заключили под стражу.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что за незаконный сбыт наркотиков фигурант получал денежные средства на счет в теневом сегменте сети Интернет. В дальнейшем он переводил полученные средства в размере более восьми миллионов рублей на расчетный счет в банке, тем самым введя незаконный заработок в легальный оборот», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время на жителя Подмосковья завели новое дело по части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере»). Предварительное расследование продолжается.