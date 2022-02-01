Суд вынес приговор мужчине, открывшему стрельбу из окна по прохожим в Екатеринбурге

В день стрельбы он напился и взял в заложники соседа. Когда последний сбежал, Болков начал стрелять с балкона по машине, где мать с девятилетней дочкой ждали папу из магазина. Пуля попала ребенку в живот, когда они уже с отцом выезжали со двора.

Суд вынес приговор Сергею Болкову, который в мае прошлого года открыл стрельбу по прохожим. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщил telegram-канал Shot.

Болков ранее являлся сотрудником ППС. Его уволили из МВД в 2011 году — во время спецоперации его ударили бутылкой по голове и медкомиссия признала его непригодным. В день стрельбы он напился и взял в заложники соседа. Когда последний сбежал, Болков начал стрелять с балкона по машине, где мать с девятилетней дочкой ждали папу из магазина. Пуля попала ребенку в живот, когда они уже с отцом выезжали со двора.

Во время задержания Болков также ранил росгвардейца.

На заседании стрелок попросил судить его по всей строгости закона.

«Прошу наказать меня по всей строгости закона. Люди, подготовленные государственной системой, должны нести более суровое наказание», — сказал он.

Суд назначил бывшему полицейскому 18 лет колонии строгого режима. Также ему назначили выплатить миллион рублей семье раненой девочке.