Стала известна причина гибели полуторагодовалой девочки под Новгородом

Следователи предположили, что девочка проснулась, ушла из дома на соседний участок и замерзла. Тело присыпало снегом.

Полуторагодовалая девочка, пропавшая в городе Холма Новгородской области, могла погибнуть от холода. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на источник.

Следователи предположили, что девочка проснулась, ушла из дома на соседний участок и замерзла. Тело присыпало снегом.

Точную причину гибели установят эксперты.

Девочку искали с 25 января. В доме, где она исчезла, находили фрагменты сожженых костей. Мать ребенка и ее сожитель обвиняли в убийстве друг друга. Позже их арестовали. У матери девочки есть также есть семь детей, которых разместили в детдома из-за трудной жизненной ситуации.