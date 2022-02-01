С февраля в России увеличат размер материнского капитала, пенсии и ряд других соцвыплат

Информация об увеличении пособий с 1 февраля.

С 1 февраля в России проиндексировали ряд пособий и социальных выплат. Информацию опубликовало РИА Новости .

В 2022 году материнский капитал проиндексировали по фактической инфляции. Так, размер выплат на первого ребенка увеличится до 524,5 тысячи рублей, а на второго — до 693,1 тысячи рублей.

Помимо этого, с 1 февраля повысится размер некоторых компенсаций, пособий и соцвыплат. В частности, увеличение коснется выплат для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России и пострадавших на производстве граждан.

Также индексация коснется некоторых пособий для семей с детьми. Их новые размеры привели на сайте Фонда соцстрахования. Так, единовременная выплата при рождении ребенка составит 20 472,77 рубля, единовременное пособие россиянкам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности — 708,23 рубля. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличат до 7 677,81 рубля.

Отмечается, что в этом году соцпособие на погребение установили в размере 6 964,68 рубля. Однако размер выплаты нужно выяснить в территориальном органе ФСС.

Также с февраля пенсионеры должны получать выплаты с учетом увеличенной индексации на 8,6%. С 1 января индексацию произвели только на 5,9%. Перерасчет выполнят за период с начала 2022 года.