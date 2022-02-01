\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
-3°
Срд, 02
-6°
Чтв, 03
-6°
ЦБ USD 77.47 -0.35 01/02
ЦБ EUR 86.5 -0.14 01/02
Нал. USD 76.40 / 77.90 12:23
Нал. EUR 86.34 / 87.04 12:23
Новости
Публикации
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
Вчера 16:48
1 706
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
26 900
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
11 134
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
6 855
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
С февраля в России увеличат размер материнского капитала, пенсии и ряд других соцвыплат
Информация об увеличении пособий с 1 февраля.

С 1 февраля в России проиндексировали ряд пособий и социальных выплат. Информацию опубликовало РИА Новости.

В 2022 году материнский капитал проиндексировали по фактической инфляции. Так, размер выплат на первого ребенка увеличится до 524,5 тысячи рублей, а на второго — до 693,1 тысячи рублей.

Помимо этого, с 1 февраля повысится размер некоторых компенсаций, пособий и соцвыплат. В частности, увеличение коснется выплат для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России и пострадавших на производстве граждан.

Также индексация коснется некоторых пособий для семей с детьми. Их новые размеры привели на сайте Фонда соцстрахования. Так, единовременная выплата при рождении ребенка составит 20 472,77 рубля, единовременное пособие россиянкам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности — 708,23 рубля. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличат до 7 677,81 рубля.

Отмечается, что в этом году соцпособие на погребение установили в размере 6 964,68 рубля. Однако размер выплаты нужно выяснить в территориальном органе ФСС.

Также с февраля пенсионеры должны получать выплаты с учетом увеличенной индексации на 8,6%. С 1 января индексацию произвели только на 5,9%. Перерасчет выполнят за период с начала 2022 года.