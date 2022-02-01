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Рязанские врачи пересадили донорскую артерию пациенту из Липецка
Мужчина поступил в ОКБ перед Новым годом.

Врачи рязанской ОКБ пересадили донорскую артерию пациенту из Липецка. Об этом сообщил главврач учреждения Андрей Карпунин.

Мужчине в 2007 году провели аорто-бедренное шунтирование. Вместо больной артерии ему установили протез, заменяющий ее функции. Однако спустя некоторое время он вышел из строя. Помимо этого образовались свищ и нагноение.

Пациенту потребовалась пересадка донорской артерии, однако липецкие врачи не владели подобной методикой лечения. Они обратились за помощью к специалистам ОКБ.

Перед Новым годом мужчина поступил на лечение в отделение сосудистой хирургии. «Его прооперировали 30 декабря, и, как выяснилось, подарком на Новый год стал шанс на новую жизнь. Когда пациент поступил в отделение сосудистой хирургии, коллеги провели полную диагностику за два дня. После этого стало очевидно, что тянуть с операцией нельзя, речь шла уже не о спасении конечности, а о спасении жизни. Если бы наши специалисты не заменили протез донорской артерией, прогноз мог быть неблагоприятным», — рассказал Андрей Карпунин.

Отмечается, что сейчас пациент отправляется обратно в Липецк.