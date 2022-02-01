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Рязанская полиция ищет свидетелей смертельного наезда на пешехода на улице Новоселковской
Информация опубликована на сайте регионального УМВД.

Рязанская полиция ищет свидетелей трех ДТП. Информация опубликована на сайте регионального УМВД.

Первый инцидент произошел 31 декабря 2021 года, примерно в 6:00, в Рязани напротив дома № 32 по улице Октябрьский городок. По предварительным данным, 39-летняя женщина на Hyundai Accent сбила 65-летнюю пенсионерку. Пострадавшая пересекала дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии пенсионерку доставили в медучреждение.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.

Вторая авария случилась в поселке Солотча 3 января, примерно в 23:15, в районе дома № 16 по улице Дунай. 24-летний житель Рязанской области на квадроцикле CForce 800 не справился с управлением. Из-за этого транспорт опрокинулся.

В результате ДТП мужчина погиб.

Третья авария произошла в Рязани 21 января, примерно в 23:20, у дома № 44/58 по улице Новоселковская. 30-летний мужчина на Opel Zafira сбил 23-летнего пешехода. Пострадавший шел по проезжей части во встречном направлении.

Пешеход погиб.

Тех, кто располагает информацией о последних двух происшествиях, просят сообщать по телефону: +7-4912-29-72-56, факсу 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.