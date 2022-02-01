Рязанка рассказала о выгонявших ее из маршрутки пассажирах

Инцидент произошел в маршрутке № 73. Рязанка призналась, что не носит с собой наличные деньги и карты, поэтому всю оплату проводит через телефон. На этот раз оплата не прошла.

В Рязани девушку пытались выгнать из маршрутки пассажиры. Об этом в понедельник, 31 января, Марина Замятина написала в соцсетях.

Инцидент произошел в маршрутке № 73. Рязанка призналась, что не носит с собой наличные деньги и карты, поэтому всю оплату проводит через телефон. На этот раз оплата не прошла.

«Я уточняю водителю, что пять минут назад оплачивала этой картой в „Пятерочке“, поэтому с картой все „ок“. Проверяйте терминал», — написала девушка.

На что в ответ водитель маршрутки стал кричать на нее и просить, чтобы та вышла.

«Я сижу. Пытаюсь дозвониться до „Рязаньтрансавто“, никто не берет трубку. Маршрутка едет, временами водитель поворачивается и орет в мою сторону какие-то гадости. Наконец я дозваниваюсь. Мне сообщают, что да, такая проблема сейчас существует, просят прощения, спрашивают номер авто и имя водителя. Я иду к водителю спросить, он не отвечает. Я заканчиваю разговор, уточняя человеку на том конце телефона, что водитель мне еще и нахамил», — рассказала рязанка.

В этот момент за водителя начала заступаться пенсионерка и, услышав, что автора поста не заплатила за проезд, попыталась ее вытащить из салона. Вслед также присоединился мужчина. В этой же маршрутке молодой человек попытался заплатить за девушку, но водитель пошел принципиально в отказ.

«Я звоню в „Рязаньтрансавто“ опять. Говорю, что меня высаживают. Водитель выходит со своего места, начинает снимать меня на телефон и идет меня высаживать. Я передаю свой телефон для разговора этому кавказцу, он говорит, потом, поняв, что высадить меня нельзя, отдает мне телефон, садится на свое место. Я вставила наушники в уши и спокойно доехала оставшуюся часть пути», — заключила девушка.