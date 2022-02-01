Рязанка пожаловалась на сосульки на крыше дома в Турлатове
Девушка призналась, что опасается за окна, которые могут выбить свисающие сосульки.
Рязанка пожаловалась на сосульки на крыше дома в Турлатове. Кадры во вторник, 1 февраля, опубликовали в соцсетях.
Глыбы льда, свисающие с крыши дома, засняли на улице Новой, дом № 21. Девушка рассказала, что за жилым зданием должна следить управляющая компания «Олимп Сервис».
Рязанка призналась, что опасается за окна, которые могут выбить свисающие сосульки.