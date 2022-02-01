Рязанка пожаловалась на «бесхозный тротуар» на улице Есенина

«Судя по виду, не чистился с прошлого года. Люди увязают в снежной каше», — отметила пользовательница.

Рязанка пожаловалась на «бесхозный тротуар» в центре города. Фотографии появились в соцсетях во вторник, 1 февраля.

Речь идет о тротуаре на улице Есенина в районе остановки «Завод САМ».

«Судя по виду, не чистился с прошлого года. Люди увязают в снежной каше. Снегопады давно прошли, пора вспомнить и про этот участок центра города», — отметила пользовательница.