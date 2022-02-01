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Рязанцам пояснили, что делать, если они получили положительный результат экспресс-теста на «ковид»
Человеку с положительным результатом экспресс-теста на «ковид» вручают памятку.

Рязанцы должны самоизолироваться, если они получили положительный результат экспресс-теста на ковид. Об этом во вторник, 1 февраля, РЗН. инфо рассказал замминистра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

По его словам, человеку с положительным результатом экспресс-теста на «ковид» вручают памятку, в которой указано, что он обязан самоизолироваться и далее вызвать на дом врача.

Также данные о положительных результатах тестов получают поликлиники, которые сами могут отреагировать на тестирование и начать работу с заболевшим. После посещения врача данные заносятся в «Госуслуги» и открывается больничный лист.

Хоминец отметил, что прорабатывается вопрос по автоматическому открытию больничного в случае положительного экспресс теста на «ковид».