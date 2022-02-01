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Российским автомобилистам рассказали, какие штрафы введут в 2022 году
По мнению специалиста, в наступившем году законодатели могут ввести понятие «средняя скорость». Если в настоящее время штрафы за превышение средней скорости можно обжаловать, то в будущем такие наказания станут абсолютно законными.

Российским автомобилистам рассказали, каких штрафов следует ожидать в 2022 году. Своим мнением в беседе с агентством «Прайм» поделился ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.

По мнению специалиста, в наступившем году законодатели могут ввести понятие «средняя скорость». Если в настоящее время штрафы за превышение средней скорости можно обжаловать, то в будущем такие наказания станут абсолютно законными.

Также Мацала предположил, что в дальнейшем власти расширят перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Например, введут штрафы за установленные не по сезону шины и за отсутствие подголовников у сидений.