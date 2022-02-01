Резчик по дереву Александр Зимин отказался от приватизации здания музея в центре Рязани

Мужчина рассказал, что ранее пытался приватизировать здание музея: создал общество с ограниченной ответственностью, пытался платить повышенную арендную плату. Позже он понял, что не сможет выполнить все требования по выкупу здания и отказался от этих планов.

Рязанский резчик по дереву Александр Зимин отказался от планов по приватизации здания музея на улице Новослободской. Об этом он заявил корреспонденту РЗН. инфо во вторник, 1 февраля.

Редакция предложила Зимину организовать сбор средств на аренду для выкупа здания у мэрии, но тот ответил отказом. Мужчина рассказал, что ранее пытался приватизировать здание музея: создал общество с ограниченной ответственностью, пытался платить повышенную арендную плату. Позже он понял, что не сможет выполнить все требования по выкупу здания и отказался от этих планов.

«Сейчас мне хочется только, чтобы власти выкупили мою коллекцию работ», — заявил резчик.

Напомним, мэрия заявила, что не планирует выселять Зимина из здания и он продолжит платить пониженную арендную плату.

Ранее на «Авито» опубликовали объявление по продаже экспонатов музея.