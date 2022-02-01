Пожар в московском Чертанове, где девушке помогли выбраться из горящей квартиры, оказался поджогом

Ранее телеграм-каналы опубликовали ролик, в котором двое мужчин героически спасли девушку. Они помогли ей покинуть горящую квартиру через окно — девушка перелезла с девятого на восьмой этаж. На пожаре пострадали четыре человека, но никто не погиб.

Пожар в московском Чертанове оказался поджогом. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил telegram-канал Mash.

Ранее телеграм-каналы опубликовали ролик, в котором двое мужчин героически спасли девушку. Они помогли ей покинуть горящую квартиру через окно — девушка перелезла с девятого на восьмой этаж. На пожаре пострадали четыре человека, но никто не погиб

Следователи установили, что виновником происшествия мог быть бывший сожитель хозяйки квартиры — неоднократно судимый 42-летний Сергей Германов. Он признался, что принес к двери бывшей девушки вещи, поджег их и ушел из подъезда.

В настоящее время мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.