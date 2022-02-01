Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки

Авария случилась во вторник, 1 февраля, в 8:10 на трассе Новосибирск — Кемерово.

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил портал NGS .

Авария случилась во вторник, 1 февраля, в 8:10 на трассе Новосибирск — Кемерово. Фура MAN двигалась за другим грузовым автомобилем, которая резко начала тормозить. MAN вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2109».

Погибли два человека — водитель и пассажир легковушки.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи полиции. Обстоятельства устанавливаются.