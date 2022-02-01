Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки
Авария случилась во вторник, 1 февраля, в 8:10 на трассе Новосибирск — Кемерово.
Под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил портал
Авария случилась во вторник, 1 февраля, в 8:10 на трассе Новосибирск — Кемерово. Фура MAN двигалась за другим грузовым автомобилем, которая резко начала тормозить. MAN вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2109».
Погибли два человека — водитель и пассажир легковушки.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи полиции. Обстоятельства устанавливаются.