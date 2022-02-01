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«Почта России» запустила досрочную подписную компанию на второе полугодие 2022 года

«Почта России» запустила досрочную подписную компанию на второе полугодие 2022 года.

С 1 февраля по 31 марта у рязанцев есть возможность выписать печатные издания по текущим ценам.

В акции участвуют более 1400 изданий. Среди них — детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные, отраслевые бизнес- и другие издания.

Оформить подписку можно на сайте и в мобильном приложении Почты России. У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Также выписать печатные СМИ можно во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Помимо этого, рязанцы могут могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся.

Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.