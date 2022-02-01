Отец и дочь незаконно получали «чернобыльские» выплаты, прописавшись в Шацком районе

Полицейские установили, что 59-летний мужчина и его 29-летняя дочь в январе 2019 года прописались в одном из сел Шацкого района, входящих в зону радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Шацкие полицейские раскрыли два факта мошенничества при получении пособий, выплачиваемых после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что 59-летний мужчина и его 29-летняя дочь в январе 2019 года прописались в одном из сел Шацкого района, входящих в зону радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Им назначили периодичные соцвыплаты. Полицейские установили, что фактически мужчина постоянно проживал в Новосибирске, а его дочь — в другом населенном пункте района. Незаконно оба родственника получили на двоих 41 396 рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат. Фигурантам грозит штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.