\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
-3°
Срд, 02
-6°
Чтв, 03
-5°
ЦБ USD 77.13 -0.34 02/02
ЦБ EUR 86.79 0.29 02/02
Нал. USD 76.00 / 77.20 16:05
Нал. EUR 85.60 / 86.60 16:05
Новости
Публикации
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
Вчера 16:48
2 007
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
27 137
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
11 298
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
7 008
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Отец и дочь незаконно получали «чернобыльские» выплаты, прописавшись в Шацком районе
Полицейские установили, что 59-летний мужчина и его 29-летняя дочь в январе 2019 года прописались в одном из сел Шацкого района, входящих в зону радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Шацкие полицейские раскрыли два факта мошенничества при получении пособий, выплачиваемых после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что 59-летний мужчина и его 29-летняя дочь в январе 2019 года прописались в одном из сел Шацкого района, входящих в зону радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Им назначили периодичные соцвыплаты. Полицейские установили, что фактически мужчина постоянно проживал в Новосибирске, а его дочь — в другом населенном пункте района. Незаконно оба родственника получили на двоих 41 396 рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат. Фигурантам грозит штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.