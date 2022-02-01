На рязанской улице заметили колонну военной техники

Военную технику заметили на улице Чкалова во вторник, 1 февраля, примерно в 00:10.

На рязанской улице заметили колонну военной техники. Кадры опубликовали в соцсетях.

Военную технику заметили на улице Чкалова во вторник, 1 февраля, примерно в 00:10. В комментариях рязанцы предположили, что так возвращались военные с учений.

«Ничего особенного, штатная ситуация. Возвращаются с учений. Хочешь жить в мире, готовься к войне. Все нормально», — написал рязанец.