На Касимовском шоссе затопило квартиру

Местная жительница рассказала, что с 23 января текущего года она обращалась в диспетчерскую службу управляющей компании МПМК № 3 с заявлением о протечке крыши на кухне. Однако реакции не последовало.

В доме № 48, корпус 3 на Касимовском шоссе из-за тающего на крыше снега затопило квартиру. Об этом жительница дома сообщила РЗН.инфо. Девушка рассказала, что с 23 января текущего года она обращалась в диспетчерскую службу управляющей компании МПМК № 3 с заявлением о протечке крыши на кухне.

Однако реакции не последовало.

«На следующий день мы написали письменное заявление, чтобы снег на крыше почистили. Работники приехали, сбили несколько сосулек и уехали. Крыша по-прежнему течет», — сообщила читательница.

Она отметила, что из МПМК № 3 никто для составления акта не пришел. 30 января рязанка вновь позвонила в диспетчерскую, потому что из-за плюсовой температуры на улице в квартире начался потоп.

«Обращение приняли, но сказали, что до весны все равно никто ничего делать не будет. По стене уже бежит вода, боюсь за проводку и короткое замыкание», — продолжила девушка.

По словам жительницы дома, из-за тающего снега на крыше пострадала только ее квартира. Она считает, что управляющая компания бездействует по этой причине. Рязанка подчеркнула, что отправила письмо в жилинспекцию и надеется, что ее сотрудники проведут проверку и выявят нарушения.

«Мы будем бороться, посмотрим, что скажет жилинспекция. Потом пойдем в прокуратуру», — заключила собеседница.