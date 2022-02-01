\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
-3°
Срд, 02
-6°
Чтв, 03
-5°
ЦБ USD 77.13 -0.34 02/02
ЦБ EUR 86.79 0.29 02/02
Нал. USD 76.00 / 77.20 16:05
Нал. EUR 85.60 / 86.60 16:05
Новости
Публикации
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
Вчера 16:48
2 007
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
27 137
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
11 298
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
7 008
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На Касимовском шоссе затопило квартиру
Местная жительница рассказала, что с 23 января текущего года она обращалась в диспетчерскую службу управляющей компании МПМК № 3 с заявлением о протечке крыши на кухне. Однако реакции не последовало.

В доме № 48, корпус 3 на Касимовском шоссе из-за тающего на крыше снега затопило квартиру. Об этом жительница дома сообщила РЗН.инфо. Девушка рассказала, что с 23 января текущего года она обращалась в диспетчерскую службу управляющей компании МПМК № 3 с заявлением о протечке крыши на кухне.

Однако реакции не последовало.

«На следующий день мы написали письменное заявление, чтобы снег на крыше почистили. Работники приехали, сбили несколько сосулек и уехали. Крыша по-прежнему течет», — сообщила читательница.

Она отметила, что из МПМК № 3 никто для составления акта не пришел. 30 января рязанка вновь позвонила в диспетчерскую, потому что из-за плюсовой температуры на улице в квартире начался потоп.

«Обращение приняли, но сказали, что до весны все равно никто ничего делать не будет. По стене уже бежит вода, боюсь за проводку и короткое замыкание», — продолжила девушка.

По словам жительницы дома, из-за тающего снега на крыше пострадала только ее квартира. Она считает, что управляющая компания бездействует по этой причине. Рязанка подчеркнула, что отправила письмо в жилинспекцию и надеется, что ее сотрудники проведут проверку и выявят нарушения.

«Мы будем бороться, посмотрим, что скажет жилинспекция. Потом пойдем в прокуратуру», — заключила собеседница.