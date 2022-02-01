На Чукотке бездомная собака напала на подростка

Ребенку назначили амбулаторное лечение.

На Чукотке бездомная собака напала на 16-летнего подростка. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное СУ С. К. России .

Инцидент произошел днем воскресенья, 30 января, в поселке Угольные Копи на улице Молодежная. Животное укусило мальчика за голень левой ноги. «Несовершеннолетнему была оказана квалифицированная медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение», — указано в сообщении.

Следователи начали проверку. Они дадут оценку действиям лиц, ответственных за мероприятия по обращению с животными без хозяев. По ее результатам примут процессуальное решение.

За неделю этот случай нападения бездомной собаки на ребенка стал вторым. 28 января стая животных напала на девочку 2007 года рождения. У нее травмирована голень, ей назначили амбулаторное лечение.