Мишустин поручил упростить поход в поликлиники для россиян

Премьер-министр заявил, что в ближайшие несколько лет предстоит «оснастить свыше 60% медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, нужным оборудованием, подготовить профильных специалистов».

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал упросить поход в поликлиники для россиян. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, первичное звено здравоохранения испытывает сильные нагрузки. Он заявил, что вопрос необходимо решить, особенно в условиях ежедневного роста числа заболевших коронавирусом. «Врачи помогают большому количеству заболевших, число которых увеличивается каждый день», — напомнил Мишустин.

Он заявил, что нужно принимать решения, чтобы получение помощи в поликлиниках стало более удобным и быстрым для граждан.

Глава правительства отметил, что важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов, упростить процедуру записи к врачу, сократить сроки ожидания приема у специалиста и «избавить медперсонал от бумажной работы и бесконечных отчетов».

Мишустин отметил, что опыт пандемии показал, что важно восстанавливаться после болезни и создавать современную инфраструктуру, чтобы пациенты могли получить ее на всех этапах лечения. Премьер-министр заявил, что в ближайшие несколько лет предстоит «оснастить свыше 60% медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, нужным оборудованием, подготовить профильных специалистов»."Такая помощь должна стать действительно доступной для граждан", — сказал глава кабмина.