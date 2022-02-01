Любимов призвал Сорокину не упражняться в остроумии с блогерами

Ранее мэр предложила создать в Рязани мессенджер с общим доступом, в котором станут публиковать фото и видеоматериалы с уборкой города.

Николай Любимов призвал Елену Сорокину не упражняться в остроумии с блогерами. Об этом губернатор заявил во вторник, 1 февраля, на заседании правительства.

Сорокина предложила создать в Рязани мессенджер с общим доступом, в котором станут публиковать фото и видеоматериалы с уборкой города.

«В вопросе зимней уборки снега скрывать нам нечего: будем пробовать водить в общий доступ в мессенджере канал зимней уборки. Там же будет информация об адресах грейдирования, вывоза снега и ночной уборке. Для жителей это может стать полезным ресурсом. От результатов уборки мы не отвлекаемся. Предвижу заголовки, что „администрация не справилась с реальной уборкой и перевела ее в онлайн“. Ценим остроумие ряда блогеров, но сейчас не до этого. Открываем максимально информацию. Нам сейчас очень нужна общественная поддержка. Дорогу осилит идущий», — заявила Сорокина.

Любимов предложил Сорокиной обращать внимание на реальные жалобы людей, а не «остроумия блогеров».

«На самом деле упражняться в остроумии с блогерами не стоит. У нас с вами другие задачи: делать жизнь людей лучше, свою работу качественнее. Кто себя считает остроумным, тот будет в этом упражняться. Кто должен работать, тот должен эту работу выполнять. Не обращайте на остроумие блогеров внимание, а обращайте на реальные посты людей, где снег не убирается», — подчеркнул политик.