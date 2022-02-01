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Любимов призвал разобраться с проблемами при вызовах врачей на дом
«Подобная ситуация не единична, таких жалоб много. Люди сообщают также об отсутствии лекарств для выдачи больному коронавирусом, о том, что поликлиника не отправляет врачей на дом… И это сейчас, когда идет подъем заболеваемости!», — отметил глава региона.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал разобраться с проблемами при вызове врачей из поликлиники на дом. Об этом он заявил на заседании облправительства во вторник, 1 февраля, пишет сайт ведомства.

В качестве примера глава региона привел несколько жалоб граждан, столкнувшихся с проблемами при вызове медработников. В частности, речь шла о случае, когда женщина почти 200 раз пыталась дозвониться в поликлинику № 11. «Подобная ситуация не единична, таких жалоб много. Люди сообщают также об отсутствии лекарств для выдачи больному коронавирусом, о том, что поликлиника не отправляет врачей на дом… И это сейчас, когда идет подъем заболеваемости! Человек и так себя плохо чувствует, а ему еще приходится трепать себе нервы. Это недопустимо», — сообщил губернатор.

Николай Любимов заявил, что на подобные сообщения необходимо оперативно реагировать.

«С лекарствами ситуация должна быть исправлена сегодня же. Мы много раз уже проговаривали вопрос о том, как должна быть организована работа по вызову врача на дом. О том, что в случае большой нагрузки на сотрудников поликлиник можно и нужно привлекать волонтеров, студентов профильного вуза и колледжа. Другие варианты прорабатывали. И что на деле получается? То, что такие факты имеют место, говорит о формальном подходе ответственных лиц. На тяжелую ситуацию ссылаться вообще не стоит. Предупреждаю всех — такого больше не должно быть! Люди не должны страдать от того, что кто-то вовремя что-то не делает и придумывает себе оправдания», — сказал глава региона.

Губернатор поручил зампреду правительства Роману Петряеву и руководству регионального минздрава дополнительно проанализировать ситуацию, а также обеспечить ежедневный контроль за наличием лекарств для пациентов с ковидом, а также их своевременную закупку. «Необходимо на системной основе наладить в поликлиниках работу службы вызова врача на дом», — подчеркнул Любимов.