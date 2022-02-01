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Экспертиза признала невменяемым подозреваемого в убийстве сельчанина в Чучковском районе
Труп мужчины обнаружили в доме в селе Остро-Пластиково в ноябре 2021 года.

Экспертиза признала невменяемым подозреваемого в убийстве жителя села Остро-Пластиково. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В понедельник, 31 января, в прокуратуре Чучковского района утвердили постановление. По нему дело об убийстве переходит в Шиловский суд для применения в отношении подозреваемого мер медицинского характера.

Напомним, труп мужчины обнаружили в ноябре 2021 года в одном из домов села Остро-Пластиково. Потерпевший погиб от множественных травм, нанесенных ему тупым предметом ему по голове и другим частям тела.

В ходе предварительного следствия установили подозреваемого. По словам прокурора Оксаны Сагеевой, им оказался 25-летний сельчанин. Предположительно, он избил потерпевшего деревянной палкой во время ссоры.

«Погибший жил в своем доме один. На месте происшествия обнаружили следы борьбы. Согласно показаниям жителей села, потерпевший общался только с подозреваемым. Поэтому вопросы у следствия возникли именно к нему.

Поведение подозреваемого насторожило следователя. Назначили экспертизу. Которая признала его невменяемым, и он не может нести уголовную ответственность в полной мере.

Дело направляем в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера к подозреваемому. Если в суде докажут его вину, то направят на лечение», — отметила прокурор.

Фото — издательство «Пресса».