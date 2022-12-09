Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
-2°
Сбт, 10
Вск, 11
ЦБ USD 62.38 -0.19 10/12
ЦБ EUR 65.84 0.16 10/12
Нал. USD 65.05 / 67.8 09/12 16:55
Нал. EUR 67.07 / 70.35 09/12 15:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
Вчера 15:51
7 328
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
2 237
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
8 110
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
6 981
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Шацком районе сотрудник автосервиса угнал микроавтобус у клиента
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В Шацком районе сотрудник автосервиса угнал микроавтобус у клиента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 59-летний москвич и рассказал, что у него пропал Ford Tourneo. Мужчина ехал из Москвы в Самарскую область к родственникам. В Шацком районе машина сломалась и он обратился в ближайший сервис.

После осмотра машины сотрудник сообщил, что готов починить ее, но у него нет нужных деталей. Водитель оставил машину и отправился за покупкой деталей. Через две недели, когда он вернулся, ему ответили, что такой машины у них нет.

Оперативники опросили работников, однако все утверждали, что не знают местонахождение иномарки, а также причину ее пропажи.

Машину нашли в Сараевском районе. Владелец рассказал, что купил автомобиль пару дней назад и еще не успел на нем поездить. Мужчина нашел объявление о продаже машины по цене ниже рыночной и отправился в соседний район, где совершил покупку. Он описал продавца и назвал его данные. Им оказался 29-летний работник автосервиса. Его задержали.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).