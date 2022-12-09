В Шацком районе сотрудник автосервиса угнал микроавтобус у клиента

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В Шацком районе сотрудник автосервиса угнал микроавтобус у клиента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 59-летний москвич и рассказал, что у него пропал Ford Tourneo. Мужчина ехал из Москвы в Самарскую область к родственникам. В Шацком районе машина сломалась и он обратился в ближайший сервис.

После осмотра машины сотрудник сообщил, что готов починить ее, но у него нет нужных деталей. Водитель оставил машину и отправился за покупкой деталей. Через две недели, когда он вернулся, ему ответили, что такой машины у них нет.

Оперативники опросили работников, однако все утверждали, что не знают местонахождение иномарки, а также причину ее пропажи.

Машину нашли в Сараевском районе. Владелец рассказал, что купил автомобиль пару дней назад и еще не успел на нем поездить. Мужчина нашел объявление о продаже машины по цене ниже рыночной и отправился в соседний район, где совершил покупку. Он описал продавца и назвал его данные. Им оказался 29-летний работник автосервиса. Его задержали.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).