В Рязанской области задержали мужчину и женщину, объявленных в федеральный розыск

34-летнего мужчину и 28-летнюю женщину передали инициаторам розыска.

В Рязанской области задержали мужчину и женщину, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские МО МВД «Ряжский» задержали 34-летнего жителя Тамбовской области, против которого возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Сотрудники МО МВД «Касимовский» задержали 28-летнюю женщину, скрывавшуюся от суда и объявленную в федеральный розыск. Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»).

Задержанных передали инициаторам розыска.