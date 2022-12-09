В Рязанской области выросла плата за детсад
В Рязанской области выросла плата за детсад. Во вторник, 6 декабря, официально опубликовали постановление о максимальных размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях.
Согласно документу, суммы увеличиваются во всех районах и городах региона на 5,5%. В Рязани плата вырастет на 123 рубля и составит 2 352 рубля.
Полностью новые суммы в регионе выглядят так:
- Михайловский район — 1 459 рублей (на 76 больше);
- Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Пителинский, Путятинский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Старожиловский, Ухоловский, Чучковский и Шацкий районы — 1 583 рубля (на 83 больше);
- Скопинский район — 1 741 рубль (на 91 больше);
- Касимовский район — 1 825 рублей (на 95 больше);
- Касимов — 1 874 рубля (на 98 больше);
- Пронский, Рыбновский, Ряжский, Спасский, Шиловский районы, Сасово и Скопин 1 946 рублей (на 101 больше);
- Рязанский муниципальный район — 2 251 рубль (на 117 больше).