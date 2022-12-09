В Рязанской области выросла плата за детсад

В Рязанской области выросла плата за детсад. Во вторник, 6 декабря, официально опубликовали постановление о максимальных размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Согласно документу, суммы увеличиваются во всех районах и городах региона на 5,5%. В Рязани плата вырастет на 123 рубля и составит 2 352 рубля.

Полностью новые суммы в регионе выглядят так: