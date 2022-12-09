В Рязанской области реализуется кадровый проект «Моя карьера с «Единой Россией»

Сейчас кадровый проект «Моя карьера с «Единой Россией» реализуется в пяти пилотных регионах — Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртской Республике. С 1 января планируется запустить его по всей стране.

В Рязанской области реализуется кадровый проект «Моя карьера с «Единой Россией». В регионе продолжается работа по оказанию информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.

Сейчас кадровый проект «Моя карьера с «Единой Россией» реализуется в пяти пилотных регионах — Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртской Республике. С 1 января планируется запустить его по всей стране.

В Рязанской области пункт карьерного развития работает на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» и центра объединения гражданских инициатив «Единые». Совместно с центром занятости населения организуются ярмарки вакансий, реализуются мероприятия с социально незащищенными категориями населения — круглые столы, тематические приемы, дискуссии, проводится консультирование по вопросам трудоустройства.

«Мероприятия активно освещаются на медиа-ресурсах регионального отделения партии, в средствах массовой информации. На данный момент медиа-охват составляет более 90 тысяч человек. В целом в мероприятиях проекта приняло участие более 500 граждан», — рассказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности и контролю за реализацией национальных проектов, первый заместитель председателя Рязанской областной думы Александр Шевырев.

По его словам, основная задача по развитию проекта на сегодняшний день — организация на партийной базе системного межведомственного взаимодействия с целью проведения профтуров для молодежи на предприятия социально ответственных работодателей. Проводится соответствующая работа с министерством образования, экономического развития, учебными заведениями общего, среднего и высшего образования.

«Важнейшей составляющей проекта мы видим работу по организации постоянной помощи в трудоустройстве семьям мобилизованных. Текущая ситуация определяет это направление в качестве одного из приоритетных», — отметил Александр Шевырев.

Еще одно направление реализации проекта — альтернативное квотирование рабочих мест для инвалидов, необходимость комплексной работы в вопросе повышения эффективности нормативного механизма альтернативного квотирования. Для студентов ссузов и вузов проводятся профтуры на ведущие предприятия региона.

«Эффективность работы образовательного учреждения во многом оценивается по количеству трудоустроенных выпускников, их востребованности на рынке труда. Благодаря реализации кадрового проекта «Моя Карьера с «Единой Россией» молодым людям предоставляется возможность увидеть свою будущую профессию, пообщаться со специалистами. Это позволяет им определиться с будущим местом работы», — уверен Александр Шевырев.

Еженедельно по средам с 14 до 18 часов на базе региональной общественной приемной партии и центра «Единые» проводят консультации специалисты центра занятости населения города Рязани. Ежедневно граждане могут обратиться за содействием к специалистам центра «Единые». Записаться можно по телефонам (4912) 28-43-23, 28-43-13 или по адресу: Рязань, улица Горького, дом № 49а.