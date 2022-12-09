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В Рязанской области скончался заслуженный строитель России Владимир Шаров
Владимир Шаров долгие годы возглавлял объединение «Рязаньстрой».

В Рязанской области скончался заслуженный строитель России Владимир Шаров. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Владимир Шаров родился в селе Сотницыно Рязанской области. Почти всю жизнь он посвятил строительному делу. После окончания техникума работал в Кемеровской области, а затем мастером и прорабом в Рязанской передвижной механизированной колонне № 128.

Владимир Шаров более 20 лет работал в ССМУ-44. Сначала он возглавлял инженерную службу, а затем стал руководителем этого предприятия. С 1988 года он управлял трестом «Рязаньспецстроймеханизация» объединения «Рязаньстрой», а потом, до окончания трудовой деятельности, был генеральным директором.

«Владимир Николаевич Шаров был беспокойным человеком, имел свою точку зрения и всегда отстаивал то, во что сам верил. Его особенность — исключительное трудолюбие, высокие организаторские способности. При его участии построены в регионе дороги, объекты коммунального хозяйства и многое другое», — отмечается в сообщении.

Региональное отделение Союза строителей России министерства строительного комплекса Рязанской области выразило соболезнования близким Владимира Шарова.