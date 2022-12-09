В Рязанской области школы стали переходить на дистанционное обучение

В пятницу, 9 декабря, первые классы Ермишинской школы перевели на дистанционное обучение.

В Рязанской области школы стали переходить на дистанционное обучение. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В пятницу, 9 декабря, первые классы Ермишинской школы перевели на дистанционное обучение.

Директор школы Игорь Карпухин рассказал, что мониторинг посещаемости проводят ежедневно. В первых классах заболело больше 30% учеников. В дистанционном формате они будут учиться до 15 декабря.

Вопрос о дальнейшем продлении такого формата обучения решат по ситуации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что школьников переведут на дистанционку при отсутствии 20% учащихся из-за гриппа.