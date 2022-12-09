В Рязани объединят «Эльдорадо» и «М.Видео»

Теперь магазины будут называться «Эльдорадо +М.Видео».

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит сети под новым брендом «Эльдорадо + М. Видео». Об этом пишет « Коммерсант ».

Теперь магазины будут называться «Эльдорадо +М.Видео». Отмечается, что точки уже запущены в Рязани и Тольятти.

Главный операционный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли пояснил, что объединение брендов способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций.

В компании добавили, что слияние позволит привлечь новых покупателей.

«По итогам пилотного периода мы примем решение о масштабировании нового формата», — отметил Ли.

По данным «Коммерсанта», всего у группы 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах.

Фото «Яндекс.Карты»