В РГРТУ прошли тренинги предпринимательских компетенций

В бизнес-инкубаторе РГРТУ 29 и 30 ноября и 6 и 7 декабря прошли тренинги предпринимательских компетенций. Об этом сообщили в вузе.

Тренинги реализуются Рязанским государственным радиоуниверситетом в партнерстве с МФТИ в рамках федерального проекта «Школа университетского технологического предпринимательства», целью которого является раскрытие возможностей и способностей молодежи в сфере бизнеса и инноваций.

В вузе рассказали, что тренинги предпринимательских компетенций — это возможность в игровом формате попробовать себя в роли технологического предпринимателя и получить обратную связь от экспертов. На таких мероприятиях участники за один день проживают то, что проходят создатели стартапа в первые годы его развития.

Открытие тренинговых занятий прошло с участием проректора по учебной работе Алексея Корячко и декана факультета электроники Евгения Сливкина, которые обратились к участникам с приветственным словом.

В качестве тренера в первую неделю мероприятий выступил Александр Степанов — разработчик и ведущий бизнес-симуляций с двадцатилетним опытом проведения тренингов, создатель программ по развитию корпоративных компетенций, трансляции миссии, ценностей и стратегических целей.

Ведущим мероприятий второй недели стал Сергей Оськин — предприниматель, бизнес-тренер, автор игры для начинающих предпринимателей и общественный деятель.

Главные задачи тренинговой игры — научить участников генерировать идеи для стартапов, выстраивать стратегию управления собственным бизнесом, искать нестандартные выходы из различных ситуаций на рынке, распоряжаться финансами, презентовать проекты и привлекать инвесторов.

«Программа полезна тем, что дает понимание, какие конкретно шаги нужно сделать, чтобы создать свое дело. Самая интересная часть — подготовка к финальной презентация проекта, где все наработки собираются воедино и наконец-то складываются в общую картинку», — поделился впечатлениями Александр Кладов, студент факультета радиотехники РГРТУ, участник мероприятия.

Алексей Беккер, студент инженерно-экономического факультета РГРТУ, рассказал, что интенсив проходил в интерактивном формате, и это позволяло действительно «вжиться» в игру.

«Интересно было разобраться на практике, почему многие бизнес-проекты в конечном итоге уходят с рынка. Здорово, что тренинг погружает в тему и дает понять, какие действия помогут достичь успеха, а какие могут привести к провалу», — сказал Алексей.

В ходе тренинга эксперты поделились со студентами собственным опытом и рассказали о принципах, по которым живет мир бизнеса, а участники примерили на себя роль предпринимателей и инвесторов. Наиболее активных студентов наградили дипломами победителей. На тренингах участники получили теоретические знания и выработали практические навыки, которые помогут в дальнейшем стать успешными предпринимателями.