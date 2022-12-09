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В Путятинском районе столкнулись «Лексус» и «Грейт Волл»
В ДТП пострадали два человека.

В Путятинском районе столкнулись Great Wall и Lexus. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 8 декабря, примерно в 15:10 в Путятинском районе, на 315 километре трассы М5. 42-летний житель Сасовского района на Great Wall не справился с управлением, допустил занос и столкнулся с автомобилем Lexus LX 570 под управлением 60-летнего водителя.

Травмы получил водитель и 23-летний пассажир Great Wall. Пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.