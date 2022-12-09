В мэрии объяснили обрезку деревьев в парке имени Гагарина работами по оздоровлению

Подрядчик проводит топпинговую обрезку тополей, которая необходима для оздоровления деревьев. Работы начали после обследования деревьев и составления соответствующих документов.

В мэрии прокомментировали жалобу рязанца на обрезанные деревья в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской горадминистрации.

Подрядчик проводит топпинговую обрезку тополей, которая необходима для оздоровления деревьев. Работы начали после обследования деревьев и составления соответствующих документов, уточнили в пресс-службе.

В мэрии пояснили, что обрезку проводят в холодное время года до начала сокодвижения. Также уточняется, что работы нужны для обеспечения безопасности жителей — чтобы предотвратить падение веток на аллеи и припаркованные машины.