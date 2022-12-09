В МЧС рассказали подробности взрыва газа в жилом доме в Горроще

В пятницу, 9 декабря, в 17:33 поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме на улице Пушкина.

В пресс-службе МЧС рассказали подробности взрыва газа в жилом доме в Горроще.

В пятницу, 9 декабря, в 17:33 поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме на улице Пушкина. В здании частично обрушились межкомнатная перегородка и перекрытие между этажами.

В МЧС уточнили, что пожара на месте ЧП не было. На месте работают семь единиц техники, 19 человек.

Ранее появилось видео с места происшествия. Сообщалось, что под завалами могут оставаться люди.