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В Коломне задержали трех наркосбытчиц, перевозивших «синтетику» в Рязань
Они планировали перевезти запрещенные вещества в Рязань для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

В Коломне задержали трех наркосбытчиц, перевозивших «синтетику» в Рязань. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

Оперативники заметили на улице Боинской автомобиль каршеринга. Внутри машины находились женщина-водитель и две пассажирки. При проверке документов женщины вели себя подозрительно и сильно нервничали. Полицейские решили провести досмотр.

В салоне машины у одной из пассажирок нашли и изъяли 213 свертков с неизвестными веществами. Согласно заключению эксперта, в девяти свертках находился метадон, в четырех — героин. Остальная часть изъятого исследуют в рамках предварительного расследования уголовного дела.

Подозреваемыми в незаконном обороте наркотиков, три уроженки ближнего зарубежья в возрасте от 23 до 35 лет, задержаны. С их слов, они планировали перевезти запрещённые вещества в город Рязань для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

В отношении наркосбытчиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России. Злоумышленниц заключили под стражу.